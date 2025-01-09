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Giriş Tarihi: 9.1.2025 11:05

Siyasilere hakarete 2250 € ceza kesildi

Almanya’da Başbakan Olaf Scholz ve Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’a yönelik hakaret içerikli sosyal medya paylaşımları nedeniyle iki kişi para cezasına çarptırıldı.

Fatih YILMAZ
Siyasilere hakarete 2250 € ceza kesildi

Hannover Sulh Ceza Mahkemesi, haraket ve suç işlemeye alenen teşvik suçlamalarıyla 70 yaşındaki Langenhagenli emekliyi 55 gün hapis karşılığı 1650 Euro para cezasına çarptırdı. Emekli adam, Scholz'u "yolsuz pislik" olarak nitelendirmişti.

Aynı davada, 28 yaşındaki Türk kökenli bir kadın ise Annalena Baerbock'u Instagram'da "terörist" olarak tanımladığı ve Avrupa liderlerine "Kids Killers Union" (Çocuk Katilleri Birliği) diyerek hakaret ettiği için 600 Euro para cezasına çarptırıldı. Kadın, karar sonrası temyize başvurdu. Dışişleri Bakanı Baerbock, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunurken, Başbakan Scholz bu konuda bireysel olarak şikâyette bulunmadı ancak mahkeme kamu davası açılmasına itiraz etmediğini açıkladı.

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Siyasilere hakarete 2250 € ceza kesildi
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