Klöckner’in seçim çağrısı tepki topladı

Alman Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU), ekonomi politikası sözcüsü olan Julia Klöckner, Instagram hesabında "İstediğiniz şey için AfD'ye oy vermek zorunda değilsiniz. Demokratik bir alternatif var o da CDU" paylaşımı yaptı.

Tepkiler üzerine paylaşımını silen Klöckner, yeni paylaşımına "Kanun ve düzen, özgür ve demokratik toplumumuzun temelidir. Biz CDU olarak her gün bunu savunuyoruz. Demokrasimizi sorgulayanlara karşı kendimizi savunuyoruz. Tüm potansiyel AfD seçmenlerini aşırılık yanlısı olarak nitelemek, onlar için siyasi merkezde mücadele etmekten vazgeçmek anlamına gelecektir. Björn Höcke ve arkadaşlarıyla birlikte AfD'ye oy vermek isteyenler arasında çok net bir ayrım yapmak gerekir" dedi.

"KLÖCKNER TARİHİ UNUTMUŞ"

Yeşiller'in Rheinland Pfalz Eyaletindeki liste başı adayı Misbah Khan, Klöckner'i tarihi unutmak, bir siyasi sorumluluk eksikliği ve AfD'yi önemsizleştirmekle suçladı. Khan, "Klöckner'in CDU'nun birçok alanda AfD ile aynı şeyleri uyguladığı yönündeki açıklaması endişe verici" dedi.

GÜVENLİK DUVARI YIKILIYOR

SPD Rheinland Pfalz Genel Sekreteri Marc Ruland da "Bir güvenlik duvarı yıkılıyor" diye tepki verdi.