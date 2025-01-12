Alman Ordusu kendini koruyacak birlik kurdu

Alman Ordusu'nun Kara Kuvvetleri Sözcüsü, herhangi bir gerilim, savunma veya kriz durumunda limanları, demir yollarını, yük aktarım noktalarını, boru hatlarını, dijital altyapıyı ve askerlerin geçiş güzergahlarını koruma görevi üstelenecek birim kurulacağını açıkladı.

Yurt güvenliği adı verilen birlik, muvazzaf ve yedek askerlerden oluşacak. Birlikle ayrıca Almanya'nın NATO için operasyonel üs ve merkez olma rolünün güvence altına alınması hedefleniyor. Barış dönemlerinde ise birliğe bağlı askerler, afet, salgın ve terör gibi durumlarda görevlendirilebilecek. Birliğin 1 Nisan'da Kara Kuvvetleri'nin komutası altına alınması planlanıyor.