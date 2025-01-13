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Giriş Tarihi: 13.1.2025 21:41

Brandenburg’da bıçaklı saldırı: 2 ölü

Brandenburg Eyaleti’ne bağlı Casekow’da gerçekleşen bıçaklı saldırıda iki kişi yaşamını yitirdi, iki kişi de ağır yaralandı

Fatih YILMAZ
Brandenburg’da bıçaklı saldırı: 2 ölü

Sabah saat 10.00 sularında meydana gelen olay sonrası polis, "Olay yerine geldiğimizde bir kadın ve bir erkeğin cansız bedeniyle karşılaştık. Ağır yaralı bir kadın, komşu bir daireye sığınmış halde bulundu. Diğer ağır yaralı erkek ise apartmanın arka bahçesinde tespit edildi" açıklaması yaptı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olay yerinde bir helikopter de hazır bulundu. Polis, saldırıda "kesici alet" kullanıldığını belirtti, ancak bunun bıçak olup olmadığı konusunda bilgi vermedi. Saldırıya ilişkin bir kişi gözaltına alındı. Polis, olayın tüm taraflarının Alman vatandaşı olduğunu açıkladı. Cinayetin sebebi ve saldırının ayrıntılarıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Brandenburg’da bıçaklı saldırı: 2 ölü
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