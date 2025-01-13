Suriye’ye ek yardım sözü

Esad rejiminin devrilmesinden bir ay sonra, Riyad'da bir araya gelen Arap ve Batılı devletlerin üst düzey temsilcileri, Suriye'nin geleceğini tartışıyor. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da konferansa katılanlar arasında yer alıyor. Dışişleri Bakanlığı'na göre konferansın ana gündem maddesi, Suriye'de "kapsayıcı bir siyasi sisteme barışçıl geçiş" sürecini desteklemek. Ayrıca Esad döneminde işlenen korkunç suçların araştırılması ve ülkenin altyapısının modernizasyonu da ele alınacak konular arasında.

Baerbock, Riyad'daki toplantıya katılırken Suriye'ye 50 milyon Euro değerinde ek yardım sözü verdi. Bu yardım, Dünya Gıda Programı ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla gıda, acil barınma ve sağlık hizmetlerinde kullanılacak.