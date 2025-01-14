Pusu kurularak öldürülmüştü! Miras kavgası katili ortaya çıkardı

Almanya'nın Würzburg kentinde 5 Ocak 1999 günü Türk-Alman Dostluk Derneği lokalinde kurşun yağmuruna tutularak öldürülen Edip Saraç'ın katil zanlısı Tahir K. (67) ile oğlu Lokman'ın (49) yargılanmasına başlandı. Cinayetin ardından gözaltına alınan ancak delil yetersizliğinden serbest bırakılan babayı kızı ihbar etti.
Geçen yıl Tahir K.'nin kızı, aile içindeki sırları gün yüzüne çıkardı. İddialara göre, babasının aile mirası olan altın takıların gelinlere de dağıtmasından rahatsız olan kızı, polise giderek babası ve kardeşi hakkında ifade verdi. Davada bir tanık ise Tahir K.'nın‚ "Artık bu parayı istemiyorum. Kan dökülmeli" sözlerini hatırlattı.
OĞLUNA İŞARET VERDİ
Cinayetin detaylı olarak planlandığını ifade eden savcı, "Cinayet günü Tahir K., Saraç'ın işlettiği ve polis karakolunun tam karşısında bulunan dernek lokaline giderek öğleden sonra kağıt oynamaya başladı. Saat 18:50 civarında, oğlu Lokman K.'ya Saraç'ın yalnız olduğunu belirten bir işaret verdi. Lokman K., maskeli şekilde mekâna girerek Saraç'a üç el ateş etti ve mekânda korku oluşturmak için üç el de havaya ateş açtı. Daha sonra olay yerinden motosikletle kaçtı" dedi.
Edip Saraç'ın eşi Şahide Saraç (77) yıllardır bu acıyı taşıdığını belirterek duruşmada Tahir K.'ya, "Neden kocamı öldürdünüz?" diye sordu. Şahide Saraç, 1999'da borçları ödemek için tatil evlerini satmaya karar verdiklerini ancak tehditlerin devam ettiğini söyledi. Tutuklu bulunan Tahir K. ve oğlu Lokman K. ise suçlamaları ret etti. Würzburg Eyalet Mahkemesi davanın karara bağlanması için 45 celse planladı. Duruşmaların Ağustos ayına kadar sürmesi bekleniyor.
NSU'DAN ŞÜPHELENİLDİ
Edip Saraç'ın, sanıklar için 80 bin Marklık bir krediye kefil olduğunu belirtildi. Saraç'ın bir arkadaşının borçlarını üstlenmek zorunda kalınca sanıkların hedefi haline geldiğini iddia etti. O yıllarda Almanya'da 8'i Türk biri Yunan biri de polis olmak üzere 10 kişiyi öldüren Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) adlı terör örgütünden şüphelenen polis özel ekip kurarak cinayeti araştırdı. Daha sonra Saraç cinayetinin NSU ile ilgisi olmadığı anlaşılınca soruşturma kapatıldı.