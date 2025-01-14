Pusu kurularak öldürülmüştü! Miras kavgası katili ortaya çıkardı

OĞLUNA İŞARET VERDİ

Cinayetin detaylı olarak planlandığını ifade eden savcı, "Cinayet günü Tahir K., Saraç'ın işlettiği ve polis karakolunun tam karşısında bulunan dernek lokaline giderek öğleden sonra kağıt oynamaya başladı. Saat 18:50 civarında, oğlu Lokman K.'ya Saraç'ın yalnız olduğunu belirten bir işaret verdi. Lokman K., maskeli şekilde mekâna girerek Saraç'a üç el ateş etti ve mekânda korku oluşturmak için üç el de havaya ateş açtı. Daha sonra olay yerinden motosikletle kaçtı" dedi.

Edip Saraç'ın eşi Şahide Saraç (77) yıllardır bu acıyı taşıdığını belirterek duruşmada Tahir K.'ya, "Neden kocamı öldürdünüz?" diye sordu. Şahide Saraç, 1999'da borçları ödemek için tatil evlerini satmaya karar verdiklerini ancak tehditlerin devam ettiğini söyledi. Tutuklu bulunan Tahir K. ve oğlu Lokman K. ise suçlamaları ret etti. Würzburg Eyalet Mahkemesi davanın karara bağlanması için 45 celse planladı. Duruşmaların Ağustos ayına kadar sürmesi bekleniyor.