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Giriş Tarihi: 14.1.2025 15:50 Son Güncelleme: 14.1.2025 16:18

Şakir Ünal yaşam şansı istiyor

Bochum kentinde yaşayan iki çocuk babası Şakir Ünal, lösemi ile savaşıyor. 46 yaşındaki Ünal’ın yaşama tutunabilmesi için ilik nakline ihtiyacı var.

Cengiz PARLAYAN
Şakir Ünal yaşam şansı istiyor

Alman Kemik İliği Bilgi Bağış Bankası (DKMS), Şakir Ünal'ın yaşama tutunabilmesi için kök hücre bağışı çağrısında bulundu. Ünal, "Hala çok şeyi deneyimlemek istiyorum. En büyük hayalim dünyayı gezmek" dedi ve bağışçı olunmasını istedi.

DKMS ise "Sadece bir tükürük örneği ile Şakir Ünal'ın hayatını kurtarabilirsiniz. Yaşları 17 ila 55 arasında olan her sağlıklı insanı bağış yapmaya davet ediyoruz. Dünyada her 27 saniyede bir kişiye lösemi teşhisi konuluyor. Hastaların sadece yüzde 30'u ailelerinde uygun donör bulunabiliyor. Dünya çapında 12 milyon 500 bin kayıtlı bağışçımız var" açıklaması yaptı.

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Şakir Ünal yaşam şansı istiyor
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