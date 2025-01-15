Haciz memurları çok daha fazla kapı çaldı

Ekonomik kriz ve faiz artışları nedeniyle Almanya'da zorunlu satışa çıkarılan gayrimenkullerin sayısında belirgin bir artış yaşanıyor. Bir araştırmaya göre, 2024 yılında 13 bin 445 ev, daire ve arsa için dava süreci başlatıldı. Bu rakam, bir önceki yıl 12 bin 332 idi. Zorunlu satışa çıkarılan gayrimenkullerin değeri yaklaşık 3,9 milyar Euro'dan 2024'te 4,3 milyar Euro'ya yükseldi.

Artan işsizlikle birlikte zayıflayan ekonominin ve sıkıntılı gayrimenkul piyasasının hacizde etkili olduğunu belirtildi. Faiz oranları keskin bir artışın ardından bir miktar düşmüş olsa da, yeni bir gayrimenkul patlamasının ufukta görünmediği ifade edildi.

VAKA SAYISI ÇOK DAHA FAZLA

Araştırmaya göre, 2024 yılında zorunlu satışa çıkarılan mülklerin yaklaşık üçte ikisini konutlar oluşturdu; bunların çoğunluğunu bir ve iki ailelik evler, ardından daireler takip etti. Başlatılan zorunlu satış işlemlerinin yalnızca yarısı mahkemeye taşındı. Geri kalan gayrimenkuller serbest piyasada satıldı. Almanya'nın nüfusu en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya, yıllardır hacizlerde başı çekiyor.