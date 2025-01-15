“Nefret söylemi ve şiddet dili kullanıyorlar”

Alman Sosyal Demokrat Partili (SPD) milletvekili Macit Karaahmetoğlu, "AfD, her ne pahasına olursa olsun seçim başarısı elde etmek için şiddet diline başvuruyor ve sınır tanımıyor. Karlsruhe teşkilatının göçmen kökenli vatandaşların posta kutularına sınır dışı için uçuş biletleri atması, bu tutumun en somut örneği" dedi.

"DÜŞMANCA HAREKET"

Karaahmetoğlu, göçmen kökenli insanların posta kutularında bulduğu bu biletlerin, "Bu ülkede yasadışısınız ve 23 Şubat'tan itibaren gönderileceksiniz" mesajı verdiğini belirterek, bunun doğrudan bir nefret söylemi olduğunu ifade etti. Karaahmetoğlu "Bu, siyasi bilgilendirme ya da propaganda değil, insanları korkutmayı hedefleyen düşmanca bir hareket" diye ekledi. AfD lideri Alice Weidel'in kullandığı "tersine göç" kavramına da dikkat çeken Karaahmetoğlu, bunun insanlık dışı bir yaklaşım olduğunu söyledi ve "Weidel, zafer sarhoşluğu içinde sadece yıkmak, kovmak gibi kavramlarla hareket ediyor ve bu partinin Almanya vizyonu karanlık bir geleceği işaret ediyor" dedi.