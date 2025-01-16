Ateşkesi kutlayanları gözaltına aldılar

Ateşkesin duyurulmasının ardından Hermannplatz'da yaklaşık 150 kişinin katıldığı bir gösteri düzenlendi. Polis yetkilileri, bu gösterinin başlangıçta coşkulu ve barışçıl geçtiğini belirtti. Ancak ilerleyen saatlerde yasaklanmış sloganların atılması ve çeşitli suçların işlenmesi nedeniyle gösterinin sona erdirildiğini açıkladı. Polis, olayla ilgili üç soruşturma başlattığını ve birkaç kişiyi gözaltına aldığını bildirdi. Gözaltına alınanların Almanya'da 7 Ekim 2023'ten sonra yasaklanmış olan "Nehirden Denize Filistin" sloganı attıkları ileri sürüldü. Berlin'in yanı sıra Hamburg, Frankfurt, Mainz, Leipzig ve Hannover gibi şehirlerde de benzer gösteriler düzenlendi.