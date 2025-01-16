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Giriş Tarihi: 16.1.2025 11:37 Son Güncelleme: 16.1.2025 11:37

Ateşkesi kutlayanları gözaltına aldılar

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının ardından Berlin’in Neukölln semtinde düzenlenen kutlamalarda bazı göstericiler yasaklı slogan attıkları gerekçesiyle gözaltına alındı

Fatih YILMAZ
Ateşkesi kutlayanları gözaltına aldılar

Ateşkesin duyurulmasının ardından Hermannplatz'da yaklaşık 150 kişinin katıldığı bir gösteri düzenlendi. Polis yetkilileri, bu gösterinin başlangıçta coşkulu ve barışçıl geçtiğini belirtti. Ancak ilerleyen saatlerde yasaklanmış sloganların atılması ve çeşitli suçların işlenmesi nedeniyle gösterinin sona erdirildiğini açıkladı. Polis, olayla ilgili üç soruşturma başlattığını ve birkaç kişiyi gözaltına aldığını bildirdi. Gözaltına alınanların Almanya'da 7 Ekim 2023'ten sonra yasaklanmış olan "Nehirden Denize Filistin" sloganı attıkları ileri sürüldü. Berlin'in yanı sıra Hamburg, Frankfurt, Mainz, Leipzig ve Hannover gibi şehirlerde de benzer gösteriler düzenlendi.

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Ateşkesi kutlayanları gözaltına aldılar
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