Cani babanın sözleri duruşmada infiale yol açtı

ALMANYA'NIN Bremen kentinde 17 Eylül 2023 günü 7 yaşındaki oğlu Mete'nin boğazını keserek öldüren Hakan D. (47) yargı önüne çıktı. Bremen Eyalet Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında ifade veren Hakan D., "Oğlumu aylardır görmüyordum. Bir velayet anlaşmazlığı vardı. Akşam onu yatırdığımda ağlıyordu. O da üzgündü. Gece yarısına doğru oğlumu görmek için gizlice odadan içeri girdim. Uyuduğunu sanıyordum. Ama gözlerini açtı ve 'Baba' diye bağırdı. Acı çekmeden çabucak ölmesini istiyordum" dedi.

ANNE SALONDA ÇIĞLIKLAR ATTI

İfadesine soğuk kanlı bir şekilde devam eden Hakan D., oğlu Mete'nin boğazını kestikten sonra kız kardeşine telefon açtığını söyledi. Mahkeme salonunda eski eşinin ifadesini gözyaşları ile dinleyen anne Gamze D. (33) ise çığlık attı. Baba Hakan d., oğlu Mete'yi katlettikten sonra intihar girişimde bulunduğu anlattı.

POLİSLERİN PSİKOLOJİSİ BOZULDU

Olay yerine gelen polis memurları gördükleri karşısında şoke olduklarını dile getirdi. Bir memur, "Koridor, zemin ve duvarlar kan içindeydi. Sonra çocuk yatağın üzerinde babasının yanındaydı" dedi. Başka bir memur ise şahit olduklarından sonra psikolojik tedavi aldıklarını ifade etti. Savcılık, cinayetin yaşandığı süreçte Hakan D.'nin şizofreni bozukluğu yaşadığını aktardı.