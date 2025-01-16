RAF teröristi 13 soygundan suçlandı

ALMANYA'DA eski Kızıl Ordu Fraksiyonu (RAF) terör örgütü üyesi Daniela Klette hakkında Verden Savcılığı tarafından iddianame hazırlandı. 30 yılı uzun süre kaçak olarak aranana ve geçen yıl Şubat ayında Berlin'de yakalanan Daniela Klette'nin süpermarketler ve para nakil araçlarına yönelik 13 soygundan sorumlu olduğu iddia edildi. Klette ve hala firarda olan diğer RAF üyeleri Burkhard Garweg ve Ernst-Volker Staub'un bu soygunlarda toplam 2,76 milyon Euro elde ettikleri öne sürüldü.

SAHTE İSİMLE DAİRE KİRALADI

Savcılık, Klette'nin soygunları planlamak için Bremen, Hannover, Hildesheim, Braunschweig ve Northeim'da daireler kiraladığını belirtti. Ayrıca, Klette'nin Bremen'de bir daireyi Sarah Lopez takma adıyla kiraladığı ve ödemeyi nakit yaptığı aktarıldı.

Klette ve ortaklarının, soygunlarını tatil öncesi ya da tatil sonrası yoğun günlerde gerçekleştirdiği ortaya çıktı. İddialara göre, planlama sırasında süpermarketlerin çıkışları ve kaçış rotaları titizlikle incelendi. Ayrıca polis devriyelerinin güzergâhları dahi kaydedildi.

Savcılık, soygunlarda Garweg'in eski sevgilisi olduğu düşünülen bir kişinin de bilgisi olabileceğini belirtti. Bu iddia Garweg ve bu kadın arasında bulunan mesajlaşmalardan yola çıkarak gündeme geldi. Soruşturmalar devam ederken savcılık bu yeni bilgiler ışığında ek incelemeler yapmayı planladığı kaydedildi.

Daniele Klette, Şubat 2024'teki tutuklanmasının ardından Berlin Kreuzberg'deki evinde, silahlar, mühimmat, nakit para ve olası soygun hedeflerine dair belgeler ele geçirilmişti.