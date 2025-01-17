AfD’den korkunç göçmen planı!

Almanya'nın Potsdam kentinde 2023 yılının Kasım ayında gizli toplantı düzenleyip göçmenleri ülkeden sürme planı yapan Almanya için Alternatif Partisi (AfD), seçim öncesi bu planını açıkça dile getirmeye başladı. Kamuoyu yoklamalarında ikinci sırada bulunan ırkçı AfD'li siyasetçiler, göçmenlerin sınır dışı edilmesi, İslam'ın ülkede yasaklanması veya engellenmesi planını ele almaya başladı.

YABANCI KARŞITI PAKET HAZIRLADILAR

AfD'nin Bavyera Eyalet Parlamentosu'ndaki grubu, Regensburg'da bir araya gelerek 'Gelecek Planı' ile 'İslamlaşma karşıtı paketi' görüştü. Oylamaya sunulan ve kabul edilen İslamlaşma Karşıtı Paket'e göre Bavyera'daki okullarda sağlanan İslam din dersleri iptal edilecek. Bunun hayata geçirilebilmesi için federal düzeyde yasa çıkartılacak.

CAMİLER KAPATILACAK

AfD'nin Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ni de dahil ettiği bazı çatı kuruluş ve derneklerin bina edinmesine ya da kullanmasına artık izin verilmeyecek. Bu, ülkedeki çoğu caminin kapatılması anlamına gelecek. Kalanlarda ise Almanca zorunlu olacak.

SINIRLARA TEL ÖRGÜ ÇEKİLECEK

Gelecek Planı'na göre, tüm suçlular ve ülkede kalma izni olmayan yabancılar hemen sınır dışı edilecek. Gerekirse Almanya'nın sınırlarına tel örgüler çekilecek. Şehirlerin ve belediyelerin mülteci tahsisini reddetmek için "acil sığınma durumu" ilan etmelerine izin verilecek.

UKRAYNALILAR DERHAL GÖNDERİLECEK

CSU'nun Bavyera'da uygulamaya koyduğu ve Almanya için bir model olarak gördüğü mültecilere ödeme kartı aracılığıyla para verilmesine artık izin verilmeyecek. Bunun yerine mültecilere sadece ayni yardım yapılacak. Ayrıca çoğu kadın ve çocuk olmak üzere Almanya genelinde 1,2 milyon Ukraynalı savaş mültecileri de ülkeyi derhal terk edecek.

"ŞİMDİ TERK ETSELER DAHA İYİ"

Perşembe günü Regensburg'da toplanan ırkçı partinin parlamento grubu tarafından ele alınan konular hakkında konuşan başkan Katrin Ebner Steiner, "Aslında tüm Ukraynalı savaş mültecilerin derhal ülkeyi terk etmesi gerektiğine inanıyoruz. Ukrayna nihayetinde büyük ve geri dönmek için yeterli alana sahip" dedi.