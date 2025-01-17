Solingen kundakçısı için hesap vakti geldi

Solingen katilinin davası Wuppertal Eyalet Mahkemesi'nde 21 Ocak günü başlayacak. Dava öncesi savcılık, yangının bir kaza ya da teknik bir arızadan meydana gelmediğinden emin olunduğu açıklaması yaptı. Yanan ahşap merdivenin altında yangını hızlandırıcı maddenin bulunduğunu belirten savcılık, iddianamede yangının kasıtlı çıkartıldığını kaydetti.

TÜM SUÇLAMALAR BİRLEŞTİRİLDİ

İddianamede Daniel S.'nin (39) 4 cinayet ve 21 kişiyi öldürmeye teşebbüsle yargılanacağı ifade edildi. Öte yandan Daniel S.'nin Kasım 2022'de aynı binada, diğeri de Şubat 2024'de başka bir binada kundaklamada bulunduğu da iddianamede yer aldı. Kundakçı Daniel S. hakkında diğer kundaklama girişimlerinden de 12 cinayete teşebbüs suçlaması getirildi.

PALALI SALDIRI DA DOSYADA

Daniel S.'nin 5 Nisan 2024 günü gerçekleştirdiği palalı saldırı da iddianamede yer alarak cinayete teşebbüs olarak nitelendirildi. Davanın 10 ay sürmesi bekleniyor. Kundaklamada İsmail Zhilov (29) eşi Kıymet (28), kızı Gizem (3) ile üç aylık bebeği Elis yaşamını yitirmişti.