Hamburg’da beş polisten bir göçmen

Hamburg Senatosu'na sunulan bir soru önergesine verilen cevabı paylaşan Milletvekili Güngör Yılmaz, "Senato'nun yanıtına göre, 2022'den bu yana, polis teşkilatına yeni katılan göçmen kökenli çalışanların oranı yüzde 20'nin üzerinde seyretmekte" dedi.

2022 yılında bu oranın yüzde 21,4 olduğunu aktaran Güngör, "2023 yılında oran yüzde 23 seviyesine ulaştı. 2024 için oran yüzde 21,1 olarak tahmin ediliyor. Bu oran, pandemiden önceki yıllara göre önemli artış gösteriyor. 2018'de yüzde 19,8, 2019'da ise yüzde 15,9 olarak kaydedilen oran, son yıllarda hızla yükseldi" diye konuştu.

Hamburg'un yaklaşık üçte birinin göçmen kökenli olduğunu belirten Yılmaz, "Hayat kadar renkli meslekler" başlıklı istihdam kampanyasının, göçmen kökenli bireylerin polis teşkilatındaki daha fazla yer almasını teşvik ettiğini de dile getirdi.