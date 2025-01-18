Uluslararası internet dolandırıcılarına darbe

Siber suçlara karşı Tirol, Bükreş, Ramnicu Valcea ve Regensburg'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskında Romanya vatandaşına ait 13 mülkte arama yapıldı. Operasyonda yaklaşık 70 bin Euro nakit para, çok sayıda cep telefonu ve bilgisayar ele geçirildi.

BEŞ ROMANYALI TUTUKLANDI

Suça karışan 22 ila 32 yaşları arasındaki şüpheliler hakkında Bamberg Yerel Mahkemesi ve yetkili Romanya mahkemeleri tarafından tutuklama emri çıkarıldı. Üç kişi Romanya'da, iki kişi de Tirol ve Regensburg'da tutuklandı.

120 HESABI ELE GEÇİRDİLER

İddiaya göre dolandırıcılar, büyük bir çevrimiçi posta siparişi şirketinin perakendecilerine ait en az 120 hesabına erişim sağladı. Failler, bu hesapları televizyon ve oyun konsolları gibi çeşitli ürünleri satışa sunmak için kullandı. Yaklaşık 110 milyon Euro tutarında sipariş veren dolandırıcılar, İspanya'da bir hesaba para gönderen 381 kişiyi dolandırdı.