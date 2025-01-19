Bremen’in acil kalifiye elemana ihtiyacı var

YENİ yıl resepsiyonu veren Dr. Andreas Bovenschulte, burada yaptığı konuşmada kalifiye eleman ihtiyacında söz etti. Bovenschulte, "Öncelikle yatırım yapmalıyız. Altyapımıza, eğitime, bilime, endüstrimize ve yeni teknolojilere. Daha fazla kalifiye işçiye ihtiyacımız var, aksi takdirde en iyi yatırımlar işe yaramayacak" diye konuştu.

ENGELLER KALKMALI

Bovenschulte, daha az bürokrasi ve daha akıcı idari prosedürlere ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Ne daha basit yapılabilir, dijital olarak neyi daha iyi yapabiliriz? Sorularına yoğunlaşmalıyız" dedi, bürokratik engellerin ortadan kaldırılmasının gerekliliğini vurguladı.

Bremen Senatosu tarafından düzenlenen yeni yıl resepsiyonuna Hannover Başkonsolosu Yusuf Arıkan, eşi Sezen Arıkan ile birlikte katıldı. Katılımcılar arasında Senatör Özlem Ünsal da yer aldı.