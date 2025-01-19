Hannover Emniyeti’ni sarsan rüşvet skandalı

Hannover Savcılığı, ismi basına açıklanmayan 33 yaşındaki bir başkomiseri, rüşvet almakla suçladı. Suçlamanın ardından zanlı memur, 6 Ocak gün tutuklandı. Tutuklanma gerekçesi, başkomiserin Arnavut uyuşturucu çetesinden defalarca rüşvet almak oldu. Olayda 50 yaşındaki bir komiser de şüpheli olarak soruşturmaya tabi tutuldu. Sadece bilgi sahibi olabileceği ifade edilen 50 yaşındaki polisin ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı açıklandı.

PAHALI HOBİLER EDİNMİŞ

Alman basınında yer alan bilgiye göre başkomiser, geçen yıl Ekim ayından bu yana en az beş kez rüşvet almakla suçlanıyor. Başkomiserin sokak satıcılarından para aldığı ve karşılığında onları görmezden geldiği iddia ediliyor. Ayrıca, gözaltılar sırasında kokain satıcılarının nakit paralarını zimmetine geçirdiği, bunu örtbas etmek için el koyma tutanaklarını sahte olarak düzenlediği öne sürülüyor. Rüşvetçi başkomiserin, pahalı hobileriyle dikkat çektiği, sık sık gemi turlarına ve tatil gezilerine katıldığı da ortaya çıktı.

ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ VAKA

Hannover'de Ekim ayında, uyuşturucu bölümünde görevli 39 yaşındaki bir savcı, rüşvet aldığı şüphesiyle tutuklanmıştı. Öte yandan 28 yaşındaki bir polis, Darknet'te para karşılığı sivil görev araçlarının plaka numaralarını sattığı ortaya çıkmış ve bu gerekçeyle 23 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.