Trump’tan şoke eden davet! Irkçı partiyi yemin törenine çağırdı

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, devlet başkanları ve dünya liderlerinin yanısıra yemin törenine çok dikkat çekici bir ismi daha davet etti. Trump, Almanya'dan listeye göçmen karşıtı AfD Partisi'nin Başbakan adayı Alice Weidel'i de ekledi.

Trump'ın yakın dostu milyarder iş adamı Elon Musk da bu partiye açık açık destek vermiş, Almanya'nın kurtulması için vatandaşları AfD'ye oy vermeye çağırmıştı.

Weidel'in yoğun seçim çalışmaları nedeniyle törene katılamayacağı açıklanırken, onun yerine partinin eşbaşkanı Tino Chrupallave ile Beatrix von Storch katılacak.





"KATILIM ÖNEMLİ BİR MESAJ"

Törene katılacak isimler arasında Almanya'dan sadece AfD değil, CDU'dan da bir temsilci yer alacak. CDU'nun dış politika sözcüsü Jürgen Hardt, ABD ile diplomatik ilişkilerin önemini vurgulamak adına törene katılacağını açıkladı. Hardt, "ABD ile dostluk ilişkilerimizi derinleştirmek için bu katılım önemli bir mesajdır" ifadelerini kullandı.

Almanya hükümeti törene resmî düzeyde yalnızca Washington'daki Alman Büyükelçisi aracılığıyla temsil edilecek. Trump'ın yemin törenine Avrupa'daki sağ popülist liderlerin de davet edilmesi, törenin siyasi açıdan taşıdığı sembolik anlamı güçlendiriyor. Trump, daha önceki başkanlık döneminde Avrupa'daki sağ popülist hareketlere desteğini açıkça ifade etmişti.