Yasemin Gündoğan 8,2 milyon Euro’luk vurgun yapmıştı: O şirket ile ilgili çarpıcı gelişme!

BREMEN kentinde en yakın arkadaşı ve onun sevgilisiyle ince bir plan yaptıktan sonra çalıştığı para nakil şirketinden 8,2 milyon Euro çalan Yasemin Gündoğan (31), soygunuyla firmayı zor duruma soktu. Loomis adlı para nakil şirketi, 2021 yılının Nisan ayında gerçekleşen soygundan sonra büyük itibar kaybı yaşadı.
ŞUBE KAPATMANIN DEVAMI GELECEK
Şirket, soygundan sonra çok sayıda müşterisini kaybetti ve toparlanamadı. Bu yüzden önce Bremen şubesini kapatma kararı aldı. Loomis'in Bremen'den sonra başka kentlerde de kepenk indireceği belirtildi.
Paralar, soygun planını yaptığı kişilerin kiraladığı minibüse doldurulup kaçırılmıştı. Gündoğan soygundan sonra Türkiye'ye kaçmış, 1033 gün sonra Bremen Havaalanı'na gelerek polise teslim olmuştu.
PARANIN AKIBETİ BELLİ DEĞİL
Bremen Eyalet Mahkemesi'nde yargılanan Gündoğan, 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldığı mahkemede, "Karşınızda korkutulmuş, tehdit edilmiş ve zorla bir yerde tutulmuş bir kişi olarak duruyorum. Herkesten özür diliyorum. Paralar bede değil" demişti.