Yasemin Gündoğan 8,2 milyon Euro’luk vurgun yapmıştı: O şirket ile ilgili çarpıcı gelişme!

BREMEN kentinde en yakın arkadaşı ve onun sevgilisiyle ince bir plan yaptıktan sonra çalıştığı para nakil şirketinden 8,2 milyon Euro çalan Yasemin Gündoğan (31), soygunuyla firmayı zor duruma soktu. Loomis adlı para nakil şirketi, 2021 yılının Nisan ayında gerçekleşen soygundan sonra büyük itibar kaybı yaşadı.