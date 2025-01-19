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Haberler Avrupa Haberleri Yasemin Gündoğan 8,2 milyon Euro’luk vurgun yapmıştı: O şirket ile ilgili çarpıcı gelişme!
Giriş Tarihi: 19.1.2025 10:33 Son Güncelleme: 19.1.2025 10:52

Yasemin Gündoğan 8,2 milyon Euro’luk vurgun yapmıştı: O şirket ile ilgili çarpıcı gelişme!

Almanya’nın Bremen kentinde yaşayan Yasemin Gündoğan, fimlere konu olan bir soyguna imza atmıştı. Loomis adlı para nakil şirketinde çalışan Gündoğan, 8,2 milyon Euro’luk soygun yapıp Türkiye’ye kaçmış ve aylar sonra yakalanmıştı. Tarihi soygunla gündeme gelen şirketle ilgili yaşanan gelişme şaşkınlık yarattı.

Cengiz PARLAYAN
Yasemin Gündoğan 8,2 milyon Euro’luk vurgun yapmıştı: O şirket ile ilgili çarpıcı gelişme!

BREMEN kentinde en yakın arkadaşı ve onun sevgilisiyle ince bir plan yaptıktan sonra çalıştığı para nakil şirketinden 8,2 milyon Euro çalan Yasemin Gündoğan (31), soygunuyla firmayı zor duruma soktu. Loomis adlı para nakil şirketi, 2021 yılının Nisan ayında gerçekleşen soygundan sonra büyük itibar kaybı yaşadı.

ŞUBE KAPATMANIN DEVAMI GELECEK

Şirket, soygundan sonra çok sayıda müşterisini kaybetti ve toparlanamadı. Bu yüzden önce Bremen şubesini kapatma kararı aldı. Loomis'in Bremen'den sonra başka kentlerde de kepenk indireceği belirtildi.

GÜVENLİĞİ FLÖRTLEŞEREK AŞTI

Yasemin Gündoğan, tatil öncesi bankalara götürülecek paraları kasalara yerleştirmek yerine çöp konteynerine yerleştirmiş, çöpü de güvenlikle flörtleşerek dışarıya çıkarmayı başarmıştı.

Paralar, soygun planını yaptığı kişilerin kiraladığı minibüse doldurulup kaçırılmıştı. Gündoğan soygundan sonra Türkiye'ye kaçmış, 1033 gün sonra Bremen Havaalanı'na gelerek polise teslim olmuştu.

PARANIN AKIBETİ BELLİ DEĞİL

Bremen Eyalet Mahkemesi'nde yargılanan Gündoğan, 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldığı mahkemede, "Karşınızda korkutulmuş, tehdit edilmiş ve zorla bir yerde tutulmuş bir kişi olarak duruyorum. Herkesten özür diliyorum. Paralar bede değil" demişti.

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Yasemin Gündoğan 8,2 milyon Euro’luk vurgun yapmıştı: O şirket ile ilgili çarpıcı gelişme!
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