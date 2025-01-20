255 bin taksici kan ağlıyor! Aracın yatış süresi yüzde 95’e dayandı...

Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Almanya'da da taksiciler Uber taksilerden yana oldukça dertli. Mesleğe yıllarını vermiş taksi şoförleri, Uber ile birlikte büyük hasılat kaybı yaşadıklarını dile getiriyor. Ülkede sayıları 255 bin olan ve çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu şoförler, Berlin'de hizmet vermeye başlayan Uber'in şu an ülkenin 20 farklı şehrinde hizmet verir hale geldiğini söyledi. Türk taksiciler, "Ülkede 55 bin ticari taksi varken Uber taksilerin sayısı beş bine yaklaştı" dedi. Duisburg kentindeki Türk taksiciler, "Daha evvel cumartesi geceleri hiç boş kalmazdık. Şu anda aynı saatlerde taksilerin yüzde 95'i müşteri olmadığı için beklemekte" diye durumu özetledi ve Uber taksileri durumdan sorumlu tuttu. Wuppertal kentinde uzun yıllardır taksi şoförlüğü yapan Türk sürücüler de www.sabah.de'ye mesleklerinde son yıllarda yaşanan sıkıntıları aktardı.

"KAYBIMIZ YÜZDE 40"

25 yıldır taksi kullanan Lütfü Kocaman, iş kayıplarının yüzde 40'lara dayandığını ifade ettive "Uberler piyasada yaygınlaştığından beri günlük cirolarımızda yüzde 40'lara varan kayıp söz konusu. Kaybın daha da artmasından endişeliyiz. Önceden şoförler gece vardiyasından daha çok kazandığı için gece çalışmayı tercih ederdi. Şimdi cirolar o kadar düştü ki meslektaşlarımız, sabaha kadar boşuna takside oturacağıma gider evimde otururum diyor. Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz" dedi.