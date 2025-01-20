255 bin taksici kan ağlıyor! Aracın yatış süresi yüzde 95’e dayandı...

Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Almanya'da da taksiciler Uber taksilerden yana oldukça dertli. Mesleğe yıllarını vermiş taksi şoförleri, Uber ile birlikte büyük hasılat kaybı yaşadıklarını dile getiriyor. Ülkede sayıları 255 bin olan ve çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu şoförler, Berlin'de hizmet vermeye başlayan Uber'in şu an ülkenin 20 farklı şehrinde hizmet verir hale geldiğini söyledi. Türk taksiciler, "Ülkede 55 bin ticari taksi varken Uber taksilerin sayısı beş bine yaklaştı" dedi. Duisburg kentindeki Türk taksiciler, "Daha evvel cumartesi geceleri hiç boş kalmazdık. Şu anda aynı saatlerde taksilerin yüzde 95'i müşteri olmadığı için beklemekte" diye durumu özetledi ve Uber taksileri durumdan sorumlu tuttu. Wuppertal kentinde uzun yıllardır taksi şoförlüğü yapan Türk sürücüler de www.sabah.de'ye mesleklerinde son yıllarda yaşanan sıkıntıları aktardı.
"KAYBIMIZ YÜZDE 40"
25 yıldır taksi kullanan Lütfü Kocaman, iş kayıplarının yüzde 40'lara dayandığını ifade ettive "Uberler piyasada yaygınlaştığından beri günlük cirolarımızda yüzde 40'lara varan kayıp söz konusu. Kaybın daha da artmasından endişeliyiz. Önceden şoförler gece vardiyasından daha çok kazandığı için gece çalışmayı tercih ederdi. Şimdi cirolar o kadar düştü ki meslektaşlarımız, sabaha kadar boşuna takside oturacağıma gider evimde otururum diyor. Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz" dedi.
"UBER İLE REKABET ZOR"
16 yıldır taksicilik yapan Mahmut Macit, Uber ile rekabetin zor olduğunu belirtti. Macit, "Uber, dünya çapında büyük bir şirket. Ticarette rekabet elbet olur ama bu iş rekabete benzemiyor. Tipik bir ABD politikası uyguluyorlar. Fiyatları alabildiğine aşağıya çekip rakibini bitirmeyi hedefliyorlar. Sonucunda da piyasanın tek hakimi olmak istiyorlar. Şirket internet üzerinden çalıştığı için personel giderleri yok. Fiyatları eşit olsa kalite ve hizmet olarak taksilerle rekabet edemezler" diye görüş belirtti.
"TAKSİCİLERİN GELECEĞİ KARANLIK"
20 yıllık taksi şoförü Cemil Kılıç, mesleğin geleceğinin parlak olmadığını söyledi ve "Bence ileride taksi sayısı yarı yarıya azalacak. Taksicilik yok olmaz ama küçülür. Taksi firmaları taksilerini satmak istiyor ama alıcı bulamıyor. Almaya niyetlenen zarar etmekten korkuyor. Bir de vergi yükümüz ağır. Bu direnme şansınız zorluyor" dedi. Taksiciler, başta Berlin olmak üzere ülkenin pek çok kentinde hükümetten Uber'e karşı önlem almasını istemiş, kısıtlamalar getirilmesi talebiyle eylem yapmıştı.