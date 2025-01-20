Noel Pazarı’na dalıp 6 kişiyi katletmişti! Almanya’yı sarsan saldırıda şoke eden gelişme!

Suudi Arabistan vatandaşı Taleb al Abdulmohsen'in 20 Aralık 2024 günü Noel Pazarı'na aracıyla dalıp 6 kişinin ölümüne yüzlerce kişinin de yaralanmasına neden olan saldırıyla ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Federal Savcılık, olayın terör bağlantısı olmadığı gerekçesiyle soruşturmayı devralmadı.
Federal Başsavcı Jens Rommel saldırının "Devlet korumasını ilgilendiren bir arka plana sahip olmadığını" belirterek, şüphelinin çeşitli resmi kurumlarla çatışmalar yaşadığını, ancak bunun kişisel bir hayal kırıklığı sonucu gerçekleşen bir saldırı olduğunu ifade etti.
"ANAYASAL DÜZENE SALDIRI DEĞİL"
Rommel, saldırının bir Noel Pazarı'na yapıldığını ve devlet kurumlarını hedef almadığını vurgulayarak, "Bu tür olaylarda Federal Savcılık devreye girebilmesi için anayasal düzenimize veya devletimize yönelik açık bir saldırı olması gerekiyor" dedi. Soruşturma, olayın gerçekleştiği Saksonya Anhalt Eyaleti'ndeki yerel makamlar tarafından yürütülüyor.
Rommel, benzer olay olarak Solingen'deki bıçaklı saldırıyı örnek verdi. Saldırganın terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu tespit edilmiş, soruşturma Federal Savcılık tarafından üstlenilmişti. Ancak Magdeburg'daki saldırı, herhangi bir terör örgütüyle ilişkilendirilmediği için yerel yetkililerce ele alınıyor.