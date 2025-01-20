Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Avrupa Haberleri Noel Pazarı'na dalıp 6 kişiyi katletmişti! Almanya'yı sarsan saldırıda şoke eden gelişme!
Giriş Tarihi: 20.1.2025 11:41 Son Güncelleme: 20.1.2025 11:45

Noel Pazarı'na dalıp 6 kişiyi katletmişti! Almanya'yı sarsan saldırıda şoke eden gelişme!

Magdeburg kentindeki Noel pazarına otomobille dalıp 6 kişinin ölümüne neden olan saldırıyla ilgili davada önemli bir gelişme yaşandı. Federal Başsavcı, davayı üstlenmeyi reddetti

Fatih YILMAZ
Noel Pazarı’na dalıp 6 kişiyi katletmişti! Almanya’yı sarsan saldırıda şoke eden gelişme!

Suudi Arabistan vatandaşı Taleb al Abdulmohsen'in 20 Aralık 2024 günü Noel Pazarı'na aracıyla dalıp 6 kişinin ölümüne yüzlerce kişinin de yaralanmasına neden olan saldırıyla ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Federal Savcılık, olayın terör bağlantısı olmadığı gerekçesiyle soruşturmayı devralmadı.

Federal Başsavcı Jens Rommel saldırının "Devlet korumasını ilgilendiren bir arka plana sahip olmadığını" belirterek, şüphelinin çeşitli resmi kurumlarla çatışmalar yaşadığını, ancak bunun kişisel bir hayal kırıklığı sonucu gerçekleşen bir saldırı olduğunu ifade etti.

"ANAYASAL DÜZENE SALDIRI DEĞİL"

Rommel, saldırının bir Noel Pazarı'na yapıldığını ve devlet kurumlarını hedef almadığını vurgulayarak, "Bu tür olaylarda Federal Savcılık devreye girebilmesi için anayasal düzenimize veya devletimize yönelik açık bir saldırı olması gerekiyor" dedi. Soruşturma, olayın gerçekleştiği Saksonya Anhalt Eyaleti'ndeki yerel makamlar tarafından yürütülüyor.

Rommel, benzer olay olarak Solingen'deki bıçaklı saldırıyı örnek verdi. Saldırganın terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu tespit edilmiş, soruşturma Federal Savcılık tarafından üstlenilmişti. Ancak Magdeburg'daki saldırı, herhangi bir terör örgütüyle ilişkilendirilmediği için yerel yetkililerce ele alınıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Noel Pazarı'na dalıp 6 kişiyi katletmişti! Almanya'yı sarsan saldırıda şoke eden gelişme!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA