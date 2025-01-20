Noel Pazarı’na dalıp 6 kişiyi katletmişti! Almanya’yı sarsan saldırıda şoke eden gelişme!

"ANAYASAL DÜZENE SALDIRI DEĞİL"

Rommel, saldırının bir Noel Pazarı'na yapıldığını ve devlet kurumlarını hedef almadığını vurgulayarak, "Bu tür olaylarda Federal Savcılık devreye girebilmesi için anayasal düzenimize veya devletimize yönelik açık bir saldırı olması gerekiyor" dedi. Soruşturma, olayın gerçekleştiği Saksonya Anhalt Eyaleti'ndeki yerel makamlar tarafından yürütülüyor.