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Giriş Tarihi: 20.1.2025 10:25 Son Güncelleme: 20.1.2025 11:07

Ünlü şarkıcı Marc Terenzi Giresun’a ölü gibi gitmişti! “Savaşımı Türkiye’de kazandım”

Amerikalı ünlü şarkıcı Marc Terenzi, Türkiye’de hayat buldu. Dostu Ufuk Coş’un ısrarıyla Giresun’a adeta ölü gibi giden Terenzi, uyuşturucu ve alkol bağımlılığına karşı verdiği savaşı kazandığını açıkladı

Fatih YILMAZ
Ünlü şarkıcı Marc Terenzi Giresun’a ölü gibi gitmişti! Savaşımı Türkiye’de kazandım

Küçük yaşta üne kavuşan Amerikalı şarkıcı Marc Terenzi (46), uzun süredir mücadele ettiği uyuşturucu ve alkol bağımlılığına karşı verdiği savaşı kazandığını duyurdu. Bağımlılığının yanısıra tükenmişlik sendromuna da yakalan Terenzi, 22 yıllık dostu, tekvando şampiyonu Ufuk Coş'un "Seni yeniden doğacağın bir yere götüreyim" teklifini kabul ederek Giresun'un Bulancak ilçesine gitmişti.

"YENİDEN HİSSEDİYORUM"

Onlarca yıl sonra ilk kez tamamen uyuşturucu ve alkolden arınmış durumda olduğunu dile getiren Terenzi, "Şimdi kendimi yeni baştan tanıyorum ve gerçek duyguları hissedebiliyorum. Önceleri kendimi sürekli uyuşturulmuş hissediyordum" dedi. Terenzi, müziğe bir süre ara verdiğini ve gelecekte çok farklı tarzla geri döneceğini ifade ederek, "Bir gün yeniden müzik yapacağım ama bu kesinlikle bambaşka bir tür olacak. Çünkü artık tamamen farklı bir Marc oldum" dedi. Berlin'de tedavi de gören Terenzi, kısa süre önce İspanya'nın Mayorka adasına yerleşti.

YAYLALAR ONA İYİ GELDİ

Ünlü sanatçı, Türkiye'deyken her sabah Ufuk Coş ile birlikte Giresun yaylalarına çıktı, antrenman yaptı. Alkol almak yerine kitap okuyan Terenzi, "Kendimi, uzun zamandır olmadığım kadar iyi hissediyorum. Çok mutluyum. Yeniden doğmuş gibiyim. Türk halkının misafirperverliği, dost yanlısı yaklaşımları beni çok etkiledi. Ufuk'un anne-babası artık anne-babam oldu" demişti.

Ufuk Coş ise "Adeta hayattan kopmuştu. Ölü gibi dolaşıyordu. Onu o halde bırakamazdım. Şimdi burada onunla her gün antrenman yapıyoruz. Hızla sağlığına kavuşuyor. Çok yakında daha da iyi olacak" diye röportaj vermişti.

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Ünlü şarkıcı Marc Terenzi Giresun’a ölü gibi gitmişti! “Savaşımı Türkiye’de kazandım”
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