Ünlü şarkıcı Marc Terenzi Giresun’a ölü gibi gitmişti! “Savaşımı Türkiye’de kazandım”

"YENİDEN HİSSEDİYORUM"

Onlarca yıl sonra ilk kez tamamen uyuşturucu ve alkolden arınmış durumda olduğunu dile getiren Terenzi, "Şimdi kendimi yeni baştan tanıyorum ve gerçek duyguları hissedebiliyorum. Önceleri kendimi sürekli uyuşturulmuş hissediyordum" dedi. Terenzi, müziğe bir süre ara verdiğini ve gelecekte çok farklı tarzla geri döneceğini ifade ederek, "Bir gün yeniden müzik yapacağım ama bu kesinlikle bambaşka bir tür olacak. Çünkü artık tamamen farklı bir Marc oldum" dedi. Berlin'de tedavi de gören Terenzi, kısa süre önce İspanya'nın Mayorka adasına yerleşti.