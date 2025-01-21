Akıllara durgunluk veren döner tutkusu

Almanya'nın Kitzingen kentinde 49 yaşındaki bir Alman, acıkınca döner yemek istedi. Ancak yeterli parası olmadığı için cep telefonunu satışa çıkardı. Telefonunu 5 Euro gibi çok ucuza internette satışa koyan adam, kısa sürede alıcı buldu. 35 yaşındaki alıcı ile buluştu, parasını aldı ve dönerini yedi.

Ardından polisi arayan adam, telefonunun çalındığını iddia etti. İhbar üzerine harekete geçen polis, sözde çalınan telefonun numarasını aradı. Cep telefonunun alıcısı ile temasa geçen polis, tüm gerçeği örenince adama acil çağrı hattını meşgul etme, suç uydurma gerekçeleriyle soruşturma başlattı. Adamın para cezasıyla karşı karşıya kalacağı ifade edildi.