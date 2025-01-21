Bosch tesisinde gaz patlaması: 2 ölü

BOSCH tesislerinde İlk belirlemelere göre, dış mekânda bulunan tüpten sızan silan gazı, hava ile reaksiyona girince patladı. Kalibrasyon işlemlerinde kullanılan gazın patlaması sonucu 52 yaşındaki bir işçi olay yerinde, 44 yaşındaki meslektaşı da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İşçilerin taşeron firma elemanı oldukları açıklandı.

Patlama anında bölgede bulunan iki işçi de patlamadan etkilenirken, başka bir çalışan ise kulak zarı travması geçirdi. Olayın, gaz tüpünün değişimi sırasında yaşandığı düşünülse de bu iddia doğrulanmadı. Polis ve kriminal ekipler olayı detaylı şekilde araştırmaya devam ediyor. Yetkililer, patlamanın halk için bir tehdit oluşturmadığını ve herhangi bir maddi hasarın kaydedilmediğini açıkladı.