İlk nesil Türkleri dualarla andılar

Almanya'nın Bremen kentindeki Selimiye Camisi, geleneksel hale getirdiği Ahde Vefa programında caminin yapımına emek veren ve yaşamlarını yitiren 200 kadar üyesini dualarla andı. Özel günde dualar ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile geçmiş yad edildi. Cami derneği başkanı Hidayet Tekin, "Camimiz 1978 yılında kuruldu ve o günden bu yana burada sayısız hizmet gerçekleştirildi. Bugün, bu camide yöneticilik yapmış ve hizmet etmiş 200 kadar üyemiz ebedi hayata intikal etmiştir. Her yıl onları anıyor, dua ediyor ve ruhları için Yasin-i Şerif okuyoruz. Allah onlardan razı olsun" dedi.

İLK NESLİN KATKILARINI ANLATTI

Programda Hannover Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Tevfik Altınpınar ise, özellikle Almanya'ya gelen ilk neslin katkılarına dikkat çekti. Altınpınar, Almanya'daki DİTİB camilerinin sayısının 960'a ulaştığını belirterek, "Bu camiler, ilk nesil vatandaşlarımız tarafından zor şartlar altında kurulmuş ve hizmet vermeye başlanmıştır. Bugün ebediyete intikal eden bu kardeşlerimizi rahmetle anıyor, dua ediyoruz" şeklinde konuştu. Altınpınar, genç neslin camilere sahip çıkması gerektiğine vurgu yaptı.