Nuri Şahin görevden alındı

Bundesliga devi Borusia Dortmund'un altyapısında yetişen ve takımın balına büyük umutlarla getirilen Nuri Şahin, yaşanan istikrarsız tablo sonrası görevinden alındı. Ligin ilk yarısında sadece 25 puan toplayan ve 10. sırada kalan Nuri Şahin'in ekibi, ligde son 3 maçından da puansız ayrıldı.

Avrupa Kupası maçlarında lige oranla daha başarılı bir grafik çizen Şahin, son olarak çıktığı Bologna deplasmanında 1-0 önde olduğu maçı 89 saniyede yedikleri iki golle kaybetti, koltuğundan oldu.

Geçen sezonun ikinci yarısında Edin Terzic'in yardımcısı olarak işe başlayan Şahin, sezon başında takımı devralmıştı.

Sezona Frankfurt galibiyeti ile başlayan Şahin, ligde sürekli istikrarsız bir tablo çizdi. Kulüp tarihinde ilk kez 6 deplasman maçından galibiyet çıkaramayan genç hoca, eleştiri oklarını üzerine aldı ancak kulüp efsanesi olduğu için opsiyon tanındı. Son olarak ligde Frankfurt'a yenilen ve ardından Avrupa maçında son bir şans sunulan Şahin, bu şansını değerlendiremeyince ayrılık kaçınılmaz oldu.