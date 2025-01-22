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Giriş Tarihi: 22.1.2025 10:32 Son Güncelleme: 22.1.2025 11:13

Solingen'de evi kundaklayıp 2 si çocuk 4 Türk'ü katletmişti! Araba detayı kahretti! İstenen ceza açıklandı!

Solingen’de bir evi kundaklayıp ikisi çocuk dört Türk’ün ölümüne neden olmuştu. Sanık için müebbet hapis talep edildi. Ölenlerin ailelerini temsil eden avukat Fatih Zingal, müvekkillerinin adalet beklediğini ve sanığın en ağır cezaya çarptırılmasını istediğini söyledi. Ölen oğlunun aldığı araba detayı ise kahretti. İşte haberin detayları...

Fatih YILMAZ
Solingen’de evi kundaklayıp 2 si çocuk 4 Türk’ü katletmişti! Araba detayı kahretti! İstenen ceza açıklandı!

Almanya'nın Solingen kentinde Bulgaristan vatandaşı İsmail (Kuncho) Zhilov (29), eşi Kıymet (28, Katja), kızları Gizem (Galia, 5) ve üç aylık bebekleri Elis'in ölümüne neden olan kundakçı Daniel S.,'nin duruşmasında sanığa müebbet hapis talep edildi. Duruşmayı takip eden kurban yakınları 26 Mart 2024 günü gerçekleşen kundaklamanın sanığının en ağır cezayı hak ettiğini ifade etti.

Dün başlayan duruşmada, yangında hayatını kaybedenlerin ailelerini temsil eden Avukat Fatih Zingal, "Müvekkillerim adalet bekliyor. Sanığın en ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi. 11 duruşma olarak planlanan süreçte, sanık ilk duruşmada susma hakkını kullandı ve yalnızca kılıçlı saldırıya dair açıklama yapacağını belirtti.

KENDİ ÖLDÜ ARABASI CAN KURTARDI!

Yangında 3. kattan atlayan bazı kişilerin, olaydan iki gün önce İsmail Zhilov tarafından alınan otomobil sayesinde hayatta kaldıkları ortaya çıktı. İsmail Zhilov'un babası, "Oğlumun aldığı araba, can kurtarmaya vesile oldu. Bu bizim için bir teselli. Evden atlayanlar arabanın üzerine düştü" dedi.



MAHKEMEDE ADALET BEKLENTİSİ BÜYÜYOR.

Yangına dair ırkçı bir motifin varlığıyla ilgili henüz somut bir delil bulunmasa da, olayın vahameti ve toplumsal etkisi göz önüne alındığında, mahkemede adalet beklentisi büyüyor.

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Solingen'de evi kundaklayıp 2 si çocuk 4 Türk'ü katletmişti! Araba detayı kahretti! İstenen ceza açıklandı!
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