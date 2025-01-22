Solingen’de evi kundaklayıp 2 si çocuk 4 Türk’ü katletmişti! Araba detayı kahretti! İstenen ceza açıklandı!

Almanya'nın Solingen kentinde Bulgaristan vatandaşı İsmail (Kuncho) Zhilov (29), eşi Kıymet (28, Katja), kızları Gizem (Galia, 5) ve üç aylık bebekleri Elis'in ölümüne neden olan kundakçı Daniel S.,'nin duruşmasında sanığa müebbet hapis talep edildi. Duruşmayı takip eden kurban yakınları 26 Mart 2024 günü gerçekleşen kundaklamanın sanığının en ağır cezayı hak ettiğini ifade etti.

Dün başlayan duruşmada, yangında hayatını kaybedenlerin ailelerini temsil eden Avukat Fatih Zingal, "Müvekkillerim adalet bekliyor. Sanığın en ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi. 11 duruşma olarak planlanan süreçte, sanık ilk duruşmada susma hakkını kullandı ve yalnızca kılıçlı saldırıya dair açıklama yapacağını belirtti.