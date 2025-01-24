Kılıktan kılığa giren dolandırıcılar yakalandı

Almanya'nın Bremen ve Hannover kentinde, kendilerini polis ve bankacı olarak tanıtarak vatandaşların para ve değerli eşyalarını çalmaya çalışan dolandırıcılar, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda değerli ziynet eşyası ve yüksek miktarda para ele geçirildi. Üç kişi gözaltına alındı.

PARALARI TENCERE İÇİNDE İSTEDİ

Dolandırıcılar, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis olarak tanıtarak acil bir durum olduğunu, değerli eşyaların güvenli bir şekilde saklanabilmesi için bir tencere içine koyup kapı önüne bırakmalarını istedi. Bir diğer dolandırıcı ise bankacı gibi davranarak, kurbanlarının kredi kartı numaralarını alarak bankalardan para çekti.

POLİS ASLA PARA İSTEMEZ

Polis, bu dolandırıcılıktan sonra "Polis, vatandaşlardan asla para veya kredi kartı bilgisi istemez. Telefonda maddi durumunuz hakkında herhangi bir bilgi paylaşmayın. Telefonla yapılan baskılara boyun eğmeyin, hemen hattı kapatın. Asla yabancılara para vermeyin. En ufak bir şüphede, iddia edilen yetkiliyi ilgili resmi kurumu arayarak doğrulayın" tavsiyelerinde bulundu.