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Giriş Tarihi: 24.1.2025 10:17 Son Güncelleme: 24.1.2025 10:17

Memleket coşkusunu Hamburg’a taşıdılar

Hamburg’da yaklaşık iki yıl önce kurulan Kuzey Almanya Gaziantepliler Dayanışma ve Kültür Derneği, Gaziantep'in Fransız işgalden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü halaylarla kutladı.

MEHMET UZUN
Memleket coşkusunu Hamburg’a taşıdılar

Hamburg'un Bergedorf semtindeki Flamingo Salonu'nda bir araya gelen Gaziantepliler, Dayanışma ve Kültür Şenliği'nde memleketlerinin kurtuluşunun 103. yıl dönümü davul, zurna ve halaylarla kutladı. Coşku ve heyecanın yüksek düzeyde yaşandığı etkinliğe, siyasiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, başkonsolosluk yetkilileri ile Gaziantepliler katıldı.

ŞEHİT VE GAZİLER ANILDI

Dernek Başkanı Vahap Döner, "Amacımız, kendi kültürel değerlerimizi yurt dışında da yaşatarak birlik ve beraberliğimizi pekıştirmek. Bugün burada 25 Aralık 1921 anısına toplandık. Gaziantep'in işgalden kurtuluşunun 103. yıl dönümü olması dolayısıyla, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu topraklarda efsanevi bir direnişe imza atan Antep halkının öyküsü, tüm yurdu etkiledi. Bu vesileyle, bu şanlı direnişte hayatını kaybeden 6 bin 317 vatan evladımızı ve yaklaşık 7 bin gazimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

Türkiye'nin Hamburg Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Lütfü Dede ise Türkçenin ve Türk kültürünün yaşatıldığı her yerde var olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Etkinlikte, Gaziantep mutfağının özgün tatlar misafirlere sunuldu.

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Memleket coşkusunu Hamburg’a taşıdılar
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