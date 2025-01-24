Memleket coşkusunu Hamburg’a taşıdılar

ŞEHİT VE GAZİLER ANILDI

Dernek Başkanı Vahap Döner, "Amacımız, kendi kültürel değerlerimizi yurt dışında da yaşatarak birlik ve beraberliğimizi pekıştirmek. Bugün burada 25 Aralık 1921 anısına toplandık. Gaziantep'in işgalden kurtuluşunun 103. yıl dönümü olması dolayısıyla, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu topraklarda efsanevi bir direnişe imza atan Antep halkının öyküsü, tüm yurdu etkiledi. Bu vesileyle, bu şanlı direnişte hayatını kaybeden 6 bin 317 vatan evladımızı ve yaklaşık 7 bin gazimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.