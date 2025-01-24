Mülteci karşıtlığına AfD’den jet destek

Göçmen karşıtı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) lideri Alice Weidel, Hıristiyan Demokrata Birlik Partisi'nin (CDU) şansölye adayı Friedrich Merz'in sert göç politikası değişikliklerine anında yanıt verdi. Weidel, Aschaffenburg'daki trajik saldırının ardından Merz'n yaptığı açıklama üzerine bir mektup kaleme aldı. Merz'e gönderdiği mektupta, "Göç krizini çözmek için iş birliği" teklifinde bulundu.

"GEREKLİ KARARLARI ALALIM"

Merz'in, şansölye olması durumunda ilk günden itibaren geçerli belgeleri olmayan tüm göçmenlerin Almanya sınırlarından geri çevrileceği vaadine destek veren Weidel, "Vatandaşların haklı beklentilerini yerine getirmek için gereken kararları bir an önce alalım" ifadelerini kullandı.

CDU: MEKTUBU NOT ETTİK

Mektubunda, CDU ile AfD'nin göç politikası konusunda ortak bir değerlendirme yaptığını belirten Weidel, "Bu kararlar, mevcut çoğunluklar ile şimdiye kadar çoktan alınmış olmalıydı" diyerek CDU'nun AfD ile arasına koyduğu siyasi mesafeye gönderme yaptı. Weidel, CDU ve AfD arasında koordinasyon sağlanması için her zaman hazır olduklarını ifade etti. CDU kaynakları, AfD'nin teklifine "Mektubu not ettik" şeklinde kısa bir yanıt verdi.