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Giriş Tarihi: 25.1.2025 18:26

Akıllarına takılan her soruyu sordular

Hannover Başkonsolosluğu, Bremen kentine konsolosluk işlemleri konusunda bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, emeklilik, askerlik gibi pek çok konuda bilgilendirme yapıldı.

MEHMET UZUN
Akıllarına takılan her soruyu sordular

Türkiye'nin Hannover Başkonsolosu Yusuf Arıkan ve Muavin Konsolos A. Bekir Göksu, İslam Toplumu Mili Görüş (IGMG) Bremen Bölge binasında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantının katılımcıları, vatandaşlık, askerlik ve emeklilik konularında sorular yöneltti. Mavi kart, araçların Türkiye'de kalma süresi, ehliyet, vekalet işlemleri ve pasaport müracaatları gibi çeşitli konulardaki soruları yetkililer tarafından yanıtlandı.

Yapılan bilgilendirme toplantısına, vatandaşlarımız büyük ilgi gördü. Hannover Başkonsolosu Yusuf Arıkan, benzer etkinliklerin devam edeceğini ve konsolosluk olarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını söyledi.

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Akıllarına takılan her soruyu sordular
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