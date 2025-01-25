Almanya seçimine döner damgası! CDU vaat etti, SPD kafa buldu!

Ukrayna ile Rusya savaşının başlamasının ardından enflasyonun yükselmesiyle birlikte Almanya'da gıda fiyatları arttı. Ülkenin en çok sevilen gıda ürünü haline gelen dönerin fiyatı da 3 ila 4 Euro'dan 7 ila 8 euro seviyesine çıktı. Dönerin yeni fiyatı, ülkede gıda fiyat artışının sembolü haline geldi. O tarihten sonra gerçekleşen yerel seçimlerde partiler döner fiyatını siyasi propaganda malzemesi yaptı, seçmene döner ısmarladı. Ülkede 23 Şubat günü gerçekleşecek olan erken genel seçim için geri sayımın başladığı şu günlerde döner yeniden partilerin gündemine geldi.

VERGİ İNDİRİMİ VAAT ETTİLER

Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), özellikle gençlerin talep ettiği döner fiyatlarının aşağıya çekilmesi talebine, afiş hazırlayarak cevap verdi. CDU afişte, "Biz, dönerinizi ve şnitzelinizi uygun fiyatlı hale getiriyoruz! Nasıl mı? Gastronomide yemekler için geçerli olan KDV'yi yüzde 19'dan yüzde 7'ye indirerek. Böylece #PolitikaDeğişikliği cebinize de yansıyacak" ifadelerini kullandı.

CEVAP KLİP İLE GELDİ

CDU'nun bu vaadine iktidarın büyük ortağı Alman Sosyal Demokrat Parti'den (SPD), cevap gecikmedi. SPD, sosyal medya platformları için bir klip hazırladı. Klipte CDU'nun vaadi ile adeta dalga geçildi, "Dönerin fiyatını bir gecede değiştirmek o kadar kolay değil. Bunu sosyal medyada iddia eden CDU bile yapamaz. CDU, sosyal medya gönderisinde döner için vergi oranını yüzde 19'dan yüzde 7'ye düşüreceğini iddia ediyor. Ancak bu yanlış bir vaat. Çünkü döner vergisi zaten yüzde 7. Bunun sebebi ise dönerin neredeyse her zaman paket servis olarak satılması. Bu yüzden vergi oranı zaten yüzde 7. Asıl sorunu çözmek için maaşların artırılması gerekiyor. Bu örnek bir kez daha gösteriyor ki, CDU insanların günlük sorunlarını çözmeyecek. Muhtemelen doğru dürüst döner bile yiyemiyorlar" ifadelerine yer verildi. SPD, cevap videosunda, şu an 12,82 Euro olan asgari ücretin 15 Euro'ya yükseltilmesi planına dikkat çekti.

DEV BİR SEKTÖR

Almanya'da yaklaşık 18 bin 500 döner büfesi ve restoranı bulunuyor. Berlin, yaklaşık 1600 satış noktasıyla dönerin başkenti kabul ediliyor. Ülkede günlük döner tüketimi yaklaşık 550 tonu buluyor. Döner sektörü, yıllık yaklaşık 2,4 milyar Euro ciro yapıyor. Sektörde yaklaşık 60 bin kişiye istihdam sağlanıyor.