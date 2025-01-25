Bakan Reul’dan ihmal itirafı

Almanya'nın Magdeburg kentinde 20 Aralık 2024 günü Noel pazarına düzenlenen ve 6 kişinin ölümü, yüzlerce kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırının ardından ihmaller zinciri gün yüzüne çıktı. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti (NRW) İçişleri Bakanı Herbert Reul, saldırgan Taleb Abdulmohsen hakkında daha önce yapılan uyarıların dikkate alınmadığını itiraf ederek, Köln polisinin saldırı tehditlerini eyalet güvenlik birimlerine bildirmemesinin büyük bir hata olduğunu söyledi.

SALDIRGANIN KARANLIK GEÇMİŞİ

2006 yılında Almanya'ya gelen Suudi Arabistan doğumlu doktor Taleb Abdulmohsen, 2016 yılında siyasi sığınma hakkı elde etti. Ancak yıllar içinde agresif tavırları ve tehdit içerikli sosyal medya paylaşımları nedeniyle güvenlik birimlerinin radarına girdi. Özellikle Köln'de bir mülteci yardım derneği başkanına yönelik suçlamaları ve tehditleri, polise defalarca ihbar edildi.

2023 Aralık ayında mülteci derneği başkanı, Abdulmohsen'in X platroemundaki saldırı tehdidini polise aktardı. Bu uyarı, Eyalet Güvenlik Birimi aracılığıyla Saksonya Anhalt yetkililerine iletildi. Ancak 2024 Haziran ayında benzer içerikli yeni bir paylaşım yapıldığında, Köln polisi bu bilgiyi birimlere aktarmadı.