Nargile bara kanlı baskın

Almanya'nın Bremen kentine bağlı Neustadt semtinde, cuma akşamı gerçekleşen silahlı saldırıda en az üç kişi ağır yaralandı. Olay, saat 22.05 civarında Grosse Johannis Caddesi'ndeki bir nargile barda meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, maskeli ve silahlı bir grup, nargile bara baskın düzenledi. Saldırı sırasında silahlar konuştu, sandalye ve masalar havada uçuştu.

GENİŞ ÇAPLI OPERASYON BAŞLATILDI

Olay yerine çok sayıda özel harekât polisi sevk edildi. Nargile barın bulunduğu bölge kontrol altına alındı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis, en az iki kişinin silahla, bir kişinin ise çıkan arbedede başından aldığı darbeyle ağır yaralandığı açıkladı. Yaralılar, hastanelere kaldırılırken, olayın ardından kaçan saldırganları tespit etmek için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Bremen polisi, görgü tanıklarından 0421 362-3888 numaralı telefonu aramaları çağrısında bulundu.