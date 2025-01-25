Tepkiler CDU’ya geri adım attırdı

Anaokulu çocuklarına bir mültecinin bıçaklı saldırısının ardından iktidara gelir gelmez göç politikasını sertleştireceklerini dile getiren Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, AfD konusunda yeni açıklamada bulundu. Aschaffenburg'daki cinayetlerin ardından Almanya'nın göç politikalarında köklü bir değişiklik çağrısında bulunan Merz, "AfD ile hiçbir işbirliği olmayacak. Buna herkes güvenebilir" dedi.

İŞBİRLİĞİNE KESİN DİLLE RET

CDU ve CSU'nun önümüzdeki hafta Federal Meclis'e sunacağı göç politikası değişiklikleri için gerekli çoğunluğu elde etmeyi hedeflediği belirtildi. Merz süreçte, AfD'nin destek vermesi durumunda bile bu desteğin bir işbirliği anlamına gelmeyeceğini vurguladı. Merz, AfD ile bir koalisyon ya da başka bir siyasi ittifak olasılığını kesin bir dille reddetti.