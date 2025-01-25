Türk ve Alman dernekleri ortak projeler geliştirdi

Almanya'nın Bremerhaven kentinde faaliyet gösteren Türk-Alman dernekleri, önemli konuları ele almak ve ortak çözümler üretmek amacıyla bir araya geldi. Toplantıya Alevi Kültür Derneği, DİTİB Bremerhaven, IGMG Bremerhaven ve Bremerhaven İslami Kültür Merkezi temsilcileri katıldı.

Dernekler, toplumsal uyumun güçlendirilmesi, ortak projelerin hayata geçirilmesi ve bölgedeki Türk-Alman toplumunun ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapılması konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Katılımcılar, bu tür toplantıların toplumsal dayanışma ve iş birliği için büyük önem taşıdığını vurguladı. "Birlikte çok şey başarabilir ve toplumumuzu güçlendiren köprüler kurabiliriz" diyen dernek temsilcileri, ortak diyaloğun devam ettirilmesi gerektiğinin altını çizdi.