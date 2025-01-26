Duşta düştü 47 ameliyat oldu

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde yaşayan Firdevs Polat, 2018'de geçirdiği duş kazasından sonra 47 kez ameliyat masasına yattı. Dört yaşında geçirdiği ateşli havale sonucu üç ay komada kalan ve bu süreçte konuşma yetisinde kalıcı hasar meydana gelen Polat'ın hayatı 2018'de bir kez daha değişti.

Kısa duş almak için banyoya girdiği bir gün ayağı kayıp kafasını küvete çarpan Polat, beyin kanaması geçirdi. Süreci ablası Nazlı, "Bir anda bilincini kaybetti. Hastanede yapılan detaylı tetkiklerde Firdes'in beyin kanaması geçirdiği ve aynı zamanda nadir görülen bir hastalık olan İdyopatik İntrakraniyal Hipertansiyon teşhisi konuldu. Bu durum kafasında aşırı basınca yol açıyordu. O günden bu yana sayısız beyin ameliyatı geçiren Firdes, tedavilerin yan etkileri ve komplikasyonlarla sürekli mücadele ediyor" sözleriyle anlattı.





TALİHSİZLİK YAKASINI BIRAKMADI

2019'da bir ameliyatın ardından apandisit iltihabı ve menenjit geçiren Firdes, 2021'de kan zehirlenmesiyle ölümle burun buruna geldi. Doktorlar, ailesine en kötüsüne hazırlıklı olmalarını söyledi. Ancak Firdes büyük bir azimle hayata tutundu. Bugüne kadar 47 kez ameliyat olan Firdes, buna rağmen iyileşme sürecinde büyük zorluklarla karşılaşıyor. Her şeye rağmen, genç kadın "Vazgeçmiyorum" diyerek geleceğe umutla bakıyor.

ABLASININ DESTEĞİ

Firdes'in hikâyesi, yalnızca onun değil aynı zamanda ablası Nazlı Polat'ın da hikâyesi. Nazlı, 2018 yılında hemşirelik mesleğini bırakarak Firdes'in yanında olmaya karar verdi, "Benim tek isteğim Firdes'in sağlıklı olması. İyi ya da kötü her gününde yanındayım" dedi. Nazlı Polat, kardeşiyle uzun yürüyüşler yaparak ve alışverişe çıkarak güzel anılar biriktiriyor.





DESTEK ÇAĞRISI

Firdes'in hastalık ve yaşam masraflarını karşılamak için bir arkadaşı, bağış kampanyası başlattı. Şu ana kadar hesapta dört bin Euro toplandı. Doktorlara göre, 47. ameliyat belki de sonuncusu olabilir. Eğer bu kez yaraları sorunsuz iyileşirse, Firdes'in hayatında yeni bir sayfa açılabilir.