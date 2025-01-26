Müslüman karşıtı örgüt üyesi serbest

Almanya'yı kan gölüne çevirip iç savaş çıkartmayı planlayan bu amaçla silahlanan Werner Somogyi'nin liderliğindeki Grup S adlı terör örgütüne yardım ve yataklık eden Marion G.'nin hala serbest olduğu ortaya çıktı. Federal Savcılık, Marion G., hakkında iddianame hazırladı. İddianamede Marion G.'nin Werner S. ile iletişim halinde olduğu ve terör grubuna yeni üyeler kazandırmakta yardım ettiği bilgisi yer aldı.

ÖRGÜTE ÜYE KAZANDIRDI

Kadının bu amaçla sosyal medyada, şiddete eğilimli aşırı sağcıların bağlantı kurmasını sağlayan sohbet grupları kurduğu, grupları kendisinin yönettiği belirtildi. Marion G.'nin sığınmacılara yönelik saldırılar gerçekleştirmek için yay ve oklar hazırladığı, örgütü finanse ettiği de iddianamede yer aldı.

Tüm bu iddialara ve örgüt üyelerinin yakalandıktan sonra hapis cezalarına çarptırılmalarına rağmen Marion G.'nin serbest dolaşması şaşkınlığa sebep oldu. İddianamenin şimdi Stuttgart Yüksek Eyalet Mahkemesi tarafından okunup kabul edilmesi bekleniyor.

ELEBAŞLARINA CEZA YAĞDI

Polis baskınıyla çökertilen Werner Somogyi liderliğindeki terör örgütünün, camileri tarayarak, Müslümanları katletmek için silahlandığı ortaya çıkmıştı. Ülkedeki 14 camiye eş zamanlı baskın düzenleyip Müslüman katliamı yapmayı planlayan ırkçı grubun Stuttgart Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde görülen davasında grubun elebaşı Werner Somogyi, altı yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dokuz üye birkaç yıl ceza aldı. Bunlardan bazıları şartlı tahliye edildi. Bir sanık ise beraat etti.



ÖRGÜTÜN PLANLARI KAN DONDURDU

- Cuma namazında camilere kanlı baskın yapacaklardı.

- Camileri kundaklayacaklardı.

- Müslümanları provoke edip ülkede iş savaş çıkartacaklardı.

- Ortalığı kan gölüne çevireceklerdi.

- Meclisi basıp vekilleri öldüreceklerdi.

- Kalaşnikof siparişi verdiler.

- 27 silah yakalattılar.

- Daha fazla ağır silah için para topladılar.

- 1000 kişilik milis kurmak istediler.