Seçim ayarlı toplu sınır dışı

Almanya'nın şu günlerde Afganistan'a toplu sınır dışı uçuşu planladığı ortaya çıktı. Mülteci karşıtlığının ön plana çıktığı bu seçim kampanyasında hükümet ortağı SPD ve Yeşiller'in seçmene mesaj vermek için bu adımı atmaya hazırlandığı belirtiliyor. Hükümet kanadı bunu reddetse de, zamanlama şüphesi kamuoyunda yankı buldu.





AĞIR SUÇLULAR GÖNDERİLECEK

İlk sürgünden beş ay sonra, hükümet bu kez de ağır suçlardan hüküm giymiş kişileri hızla Afganistan'a göndermeye hazırlanıyor. Hükümetin sınır dışı politikasını savunurken dile getirdiği "sadece ağır suçlular gönderilecek" açıklamaları, insan hakları savunucularını yatıştırmaya yetmedi. Aktivistler, Taliban yönetimindeki Afganistan'a geri gönderilenlerin hayatta kalıp kalamayacağını sorguluyor.

İLK UÇUŞ HAZİRAN AYINDAYDI

Bu sınır dışı uçuşu, hükümetin göç ve güvenlik politikalarını sertleştirme hamlesi olarak yorumlandı. Almanya'dan Afganistan'a toplu sınır dışı uçuşlarının ilki 6 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Bu uçuşta, ağır suçlardan hüküm giymiş 11 kişi Afganistan'a gönderildi. Bu, Taliban'ın 2021 yılında yeniden iktidara gelmesinden sonra Afganistan'a yapılan ilk toplu sınır dışı operasyonu olarak kayıtlara geçti.