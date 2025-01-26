“Sednaya’da insanlık katledildi”

AK Parti İstanbul Milletvekili ve partinin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ile Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Kenan Hasan Aslan Suriye'deki Sednaya Hapishanesi'mi ziyaret etti.

Sırakaya, "İnsanlığın katledildiği işkence merkezindeyiz. Esad rejiminin dünyanın en vahşi işkence merkezlerinden birisi olan Sednaya Hapishanesi'nde incelemelerde bulunduk. Hapishanede Esad zulmünün, barbarlığın sınırlarını aştığını müşahede ettik" dedi.

UIDGenel Başkanı Kenan Hasan Aslan ise "Burada yaşanan zulüm ve işkenceler, sadece bir binanın duvarları arasında kalmış hikâyeler değil, binlerce masum insanın hayatına mal olmuş, binlercesini de kayıplar arasına karıştırmış bir trajedinin simgesidir. Küçücük koğuşlarda bir yatağın bile olmadığı, insanların üst üste yığıldığı, temel ihtiyaçlarını bile karşılayamadıkları korkunç ortamları düşünmek bile insanın içini ürpertiyor. Bu ziyaret, insanlık olarak bu karanlık geçmişten ders çıkarmamız gerektiğini bir kez daha hatırlattı" diye konuştu.