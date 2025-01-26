Weidel, Trump’ın sloganını kullandı

Irkçı ve İslam karşıtı Almanya için Alternatif Partisi (AfD), Halle kentinde düzenlenen etkinlikle seçim kampanyasına resmen start verdi. Etkinlikte AfD lideri ve partisinin başbakan adayı Alice Weidel, seçmenlerine "Almanya'yı yeniden harika yapacağız!" mesajını verdi. Weidel konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür ederek onun "Make America Great Again" sloganını örnek aldıklarını belirtti.

ELON MUSK'TAN MESAJ

Elon Musk'ın video mesajlarıyla etkinliğe katkıda bulunması dikkat çekti. Musk, AfD'yi "Almanya'nın en büyük umudu" olarak nitelendirdi. Weidel, Almanya'nın geleceği için büyük bir karar sürecinde olduklarını vurguladı. Kampanya konuşmasında "Remigrasyon" kavramına dikkat çeken Weidel, güvenli bir yaşam için göç politikasında sert önlemler alınması gerektiğini savundu.