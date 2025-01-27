Almanya geçenlerde donarak ölen 3 evsiz haberiyle sarsıldı! O kişilerden birisi Türk çıktı!

Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü Dortmund kentinde bir evsizin donarak öldüğü haberi geldi. Birkaç gün arayla sokakta donarak ölen bu evsizin 49 yaşında bir Türk ve isminin de Yetkin olduğu öğrenildi. Kent merkezinde bulunan bir metro istasyonun girişinde cansız bedeni bulunan Yetkin'in yakınlarının bilinmemesi üzerine cesedinin yakılmasına karar verildi.

TÜRK VEKİL ÖNLEDİ

Durumdan haberdar olan Sosyal Demokrat Partili (SPD) Kuzey Ren Vestfalya Eyalet (NRW) Milletvekili Volkan Baran, Yetkin'in cenazesinin yakılmasını önlemek için harekete geçti. Baran, evsiz Türk'ün İslami törenle defnedilmesi için gerekli girişimlerde bulunarak yakılmasını önledi. Baran, önümüzdeki günlerde Yetkin'in cenazesinin kentteki Müslüman mezarlığına defnedileceğini açıkladı.

SAYILARI HIZLA ARTIYOR

Polis, yaptığı soruşturmada kentte yine donarak ölen 56 yaşındaki Jörg B. ile Yetkin'in dış müdahale nedeniyle ölmediklerini açıkladı. Almanya'da evsizlerin sayısı son yıllarda belirgin artış gösterdi. Federal Hükümet'in yayımladığı rapora göre, 2024 yılı başında ülkede yaklaşık 532 bin kişi kalıcı bir konuta sahip değil. Bu sayı, iki yıl öncesine kıyasla arttı. Evsizliğin artmasındaki temel etkenler arasında uygun fiyatlı konut eksikliği ve artan kiralar bulunuyor. Düşük gelirliler bu ücreti karşılayamıyor.

SOSYAL KONUTLAR ARTMALI

Almanya'da evsizlerin sayısının artması, sosyal yardım kuruluşları ve hükümet yetkilileri tarafından endişeyle izlenirken evsizlikle mücadele için uygun fiyatlı konutların artırılması, sosyal destek programlarının güçlendirilmesi gibi önlemler üzerinde duruluyor.