Merz’den dörtlü düello çağrısı

Alman Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) lideri ve Birlik Partilerinin (CDU/CSU) Başbakan adayı Friedrich Merz, Başbakan ve SPD'nin şansölye adayı Olaf Scholz ile katılacağı televizyon programında ırkçı AfD ile Yeşiller'in adaylarının da katılmasını istedi.

Merz, "Alice Weidel ile doğrudan bir yüzleşme benim kesin niyetim. AfD ve CDU arasında hiçbir ortak nokta olmadığını tüm seçmenlere göstermek istiyorum. Ayrıca Robert Habeck'in de tartışmaya dahil edilmesini destekliyorum. Dörtlü bir tartışma, seçmenler için kesinlikle aydınlatıcı olacaktır" dedi.

WEİDEL VE HABECK KABUL ETTİ

AfD lideri Alice Weidel, Merz'in meydan okumasını memnuniyetle karşıladı. "Eğer Merz 'fırtına koparmak' istiyorsa, ben de hazırım" diyen Weidel, geniş bir izleyici kitlesi önünde tartışmaya açık olduğunu vurguladı. Yeşiller'in adayı Robert Habeck cephesinden de olumlu bir yanıt geldi. Habeck'in seçim kampanyası yöneticisi Andreas Audretsch, "Açık bir tartışma her zaman halkın yararına olur. Merz hazırsa, Scholz'un da bu fırsatı değerlendireceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

SCHOLZ SESSİZ KALDI

SPD lideri Olaf Scholz'un, bu genişletilmiş format hakkında henüz bir yorum yapmaması dikkat çekti. ARD ve ZDF ise şu ana kadar format değişikliğine dair bir karar almadı. Almanya'da 23 Şubat'ta yapılacak seçimler öncesinde planlanan iki ayrı düellodan biri Scholz ve Merz arasında, diğeri ise Weidel ve Habeck arasında gerçekleşecekti. Şimdi tüm gözler 9 Şubat'taki ilk düelloya çevrilmiş durumda.