Başbakan’dan sert mesaj: AfD ile sınırları aşmayın

Friedrich Merz'in Federal Meclis'e göçle ilgili yasa tasarısı sunma hazırladığı yönündeki açıklaması ve süreçte AfD'nin desteğini göz ardı etmeyeceğini belirtmesi tepkiye neden oldu. SPD ve Yeşiller, Merz'in bu açıklamasını sert dille eleştirdi.

SCHOLZ'DAN NET MESAJ

Başbakan Olaf Scholz, Merz'in AfD ile dolaylı işbirliği ihtimaline karşı uyarıda bulundu, "Muhalefet liderinin, AfD ile asla çalışmayacağı yönündeki sözlerine güveniyordum. Ancak şimdi bu duruşun tehlikeye girdiğini görüyorum. AfD'ye karşı çekilen kırmızı çizgi silinmemeli" dedi.

"MERZ'İN DURUŞU SORGULANIYOR"

Yeşiller'in başbakan adayı Robert Habeck ise "Merz, CDU'nun AfD ile işbirliği yapmayacağını defalarca dile getirdi. Şimdi bu sözleri çiğneme noktasına geldiğinden korkuyorum" diye konuştu. Habeck, Merz'i verdiği sözleri tutmaya çağırdı.

DEMOKRASİ TARTIŞMASI ALEVLENDİ

Merz'in göç politikası üzerine hazırladığı öneriler, yalnızca AfD'nin desteğiyle kabul edilebilir görünüyor. Bu durum, CDU'nun aşırı sağcı bir partiyle dolaylı yoldan işbirliği yapıp yapmayacağı sorularını gündeme getirdi.