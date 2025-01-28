Camiye alçak saldırı!

Almanya'nın Köln kenti Chlodwigplazt semtinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Veysel Karani Camisi dün gece kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından saldırıya uğradı. Sabaha karşı caminin kapı ve pencerelerini kırarak içeriye giren saldırgan veya saldırganlar, çay ocağını ve bilgisayarları kırdıktan sonra Kuran-ı Kerim'i tahrip etti.