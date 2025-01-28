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Giriş Tarihi: 28.1.2025 18:08

Camiye alçak saldırı!

Köln kentindeki Veysel Karani Camisi, dün gece kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından saldırıya uğradı. Kapı, pencere ve bilgisayarları kırılan camide Kuran-ı Kerim de tahrip edildi.

İbrahim TAŞ
Camiye alçak saldırı!

Almanya'nın Köln kenti Chlodwigplazt semtinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Veysel Karani Camisi dün gece kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından saldırıya uğradı. Sabaha karşı caminin kapı ve pencerelerini kırarak içeriye giren saldırgan veya saldırganlar, çay ocağını ve bilgisayarları kırdıktan sonra Kuran-ı Kerim'i tahrip etti.

"FAİLLER BİN AN ÖNCE BULUNSUN"

Cami derneği başkanı Aytekin Elmas, "Devriye gezen polis, saldırıyı fark edip beni aramış ama ulaşamamış. Gece camları ve kapıları tahta ile kapladıktan sonra not bırakmış. Hocamız namaza geldiğinde durumdan haberdar olduk. Polisi aradık, kriminal polis gelip parmak izleri aldı. Camimiz 35 yıldır faaliyette kimseyle sorunumuz yok. Faillerin bir an önce bulunmasını istiyoruz" dedi.

Camiyi ziyaret eden Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al ise "Yetkililerle temas halindeyiz" dedi. Cemaate endişeye kapılmamalarını söyleyen Al, "Olayın takipçisiyiz" mesajı verdi.

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Camiye alçak saldırı!
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