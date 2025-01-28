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Giriş Tarihi: 28.1.2025 10:04

Ölen kahramanı siyasi malzeme yapılar

Aschaffenburg kentinde bıçaklı saldırıya uğrayan çocuklara kendini siper eden Kai Uwe Danz, ırkçı parti AfD tarafından siyasi malzeme yapıldı. Danz ailesi, “Acımızı istismar etmeyin” çağrısında bulundu.

Fatih YILMAZ
Ölen kahramanı siyasi malzeme yapılar

Almanya'nın Bavyera eyaletinde gerçekleşen dehşet verici bıçaklı saldırıda, 41 yaşındaki Kai Uwe Danz, bir grup anaokulu çocuğunu korumak isterken canından oldu. Afganistan kökenli Enamullah Omarzai'nin (28), çocuklara bıçakla saldırdığını gören Danz, tereddüt etmeden kendini çocukların önüne siper etti, bıçaklanarak yaşamını yitirdi. Saldırıda iki yaşındaki Yannis de öldü, iki yaşındaki bir kız çocuğu ile

71 yaşındaki emekli ağır yaralandı.

"SİYASİ BAĞI YOKTU"

Olaydan sonra Kai Uwe Danz, AfD partisiyle ilişkilendirilmeye çalışılınca ailesi isyan etti. Aile, polis aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Kai Uwe ne bir siyasi hareketin üyesiydi ne de bir partiyle bağlantılıydı. Sosyal medyada dolaşan sahte fotoğraflar ve dezenformasyon bizi derinden yaralıyor. Acımızı istismar etmeyin" dedi. Aile, oğullarının acısını yaşamak istediklerini belirtti ve toplumdan anlayış talep etti. Ayrıca, saldırıda hayatını kaybeden 2 yaşındaki Yannis'in ailesine başsağlığı dilediklerini ifade etti.

FOTOĞRAF GERÇEK DEĞİL

Olayın ardından, sosyal medyada Kai Uwe Danz'a ait olduğu iddia edilen ve siyasi bir bağlantı ima eden sahte fotoğraflar dolaşıma girdi. Aile, bu manipülasyonların gerçek dışı olduğunu vurguladı ve kamuoyunu dikkatli olmaya çağırdı.

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Ölen kahramanı siyasi malzeme yapılar
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