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Giriş Tarihi: 29.1.2025 12:09

Nuri Şahin gidince Salih yuvaya döndü!

Nuri Şahin’in takımın başına gelmesi ile Wolfsburg’a kiralanan Salih Özcan, Şahin’in gidişiyle birlikte geri çağırıldı.

ÇAĞLAYAN AKTÜRK
Nuri Şahin gidince Salih yuvaya döndü!

Bundesliga'da sezonun hayal kırıklığını yaşayan son şampiyonlar ligi finalisti Borussia Dortmund, Salih Özcan'ı geri çağırdı. Sezon başında Nuri Şahin'in göreve gelmesi ile kadroda düşünülmeyen milli futbolcumuz Salih Özcan, Nuri Şahin'in görevine son verilmesinin ardından davet edildi.

Bir yıllığına Wolfsburg'a kiralanan Salih Özcan, Dortmund'daki sakat oyuncuların çokluğunun ardından geri döndü. Wolfsburg'da adeta yedek kulübesine mahkum olan 27 yaşındaki ön libero, sezonun ilk yarısında üç kez ilk onbir olmak üzere 12 resmi maçta görev yaptı, son 7 maçta ise sadece 15 dakika süre aldı.

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Nuri Şahin gidince Salih yuvaya döndü!
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