64 sentlik makbuza 186 bin € maliyet çıktı

Almanya'nın Bremen Eyaleti'nde SPD, Yeşiller ve Sol Parti'den oluşan koalisyon hükümeti, 2021 yılında polisin kimlik kontrolünde ırkçı davranış sergilemesinin önüne geçmek için yasal düzenlemeye gitti. Polis yasasında yapılan değişiklikle, özellikle tren istasyonu yakınlarında uyuşturucu ticareti şüphesiyle polis tarafından kontrol edilen herkes, kontrol makbuzu alma hakkına sahip oldu.

HESABI GÖREN ŞAŞIRDI

Bu makbuz sayesinde kişinin defalarca kimlik kontrolüne tabi tutulmasının önüne de geçilmesi öngörüldü. Muhalefetteki CDU, konuya ilişkin eyalet meclisine bir soru önergesi verdi ve söz konusu yasal değişikliğin ne kadar maliyet getirdiğinin cevabını istedi. İşte o önergeye verilen cevap herkesi şaşkına çevirdi.

MALİYETİ İKİ SENT

Kişiye verilen ve maliyeti iki senti geçmeyen makbuz için 186 bin 50 Euro 46 Sent harcandığı ortaya çıktı. 2022 yılında 24, 2023'te 6 ve 2024'te sadece 2 makbuz kesildiği açıklandı. Hesap yapıldığında bir makbuzun 5814 Euro'ya mal olduğu sonucu çıktı. Soru önergesine verilen cevapta, uygulama için 100 adet makbuz cihazı satın alınıp 143 bin 42 Euro ödendiği aktarıldı. Bu cihazların yıllık bakım maliyetinin 21 bin 504 Euro'yu bulduğu ve toplam maliyetin böylece 186 bin Euro'yu aştığı ifade edildi.

"MAKBUZ GEREKSİZ"

Önergeyi veren CDU'lu politikacılar, "Bu makbuzlar gereksiz. Paranın polis ekipmanlarına harcanması daha iyi olurdu" açıklaması yaptı. Bremen'den başka uygulamayı yapan başka bir eyalet bulunmuyor.