Alman Meclisi’ni karıştıran tasarı

Almanya'da üç gündür Birlik Partileri'ne (CDU/CSU) karşı büyük öfke yaşanıyor. CDU/CSU'nun ülkeye mülteci girişini önlemek ve suça karışan mültecilerin hemen sınır dışı edilmesini sağlamak amacıyla hazırladığı tasarıyı ırkçı AfD'nin desteğiyle meclisten geçirmesinin ardından başlayan tartışma dün de sürdü.

CDU/CSU'nun bu kez mültecilere yönelik aile birleşimlerinin askıya alınması ve federal polise daha geniş yetkiler verilmesini öngören tasarının görülmelerinde tansiyon oldukça yükseldi. Başlar başlamaz gelen talepler üzerine dört saat verilen oturumda sert sözler havada uçuştu. Oylama yapılmaması için uzun görüşmeler yapıldı.

"BU GÜNAH SİZİNLE KALACAK"

SPD Grup Başkanı Rolf Mützenich, AfD ile işbirliğine giden Merz'e hitaben "Bu günah sizinle kalacak. Cehennemin kapısını hâlâ kapatabiliriz" dedi. Yeşiller Partisi adına konuşan Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Birlik Partileri'ne göç politikalarında rota değişikliği yapmaları çağrısında bulundu. "Doğru olanı yapın" diyerek Merz ve partisini AfD ile yeniden birlikte oy kullanmamaya davet etti, "Çarşamba günkü utancı nasıl telafi edeceğimizi konuşmalıyız" dedi. AfD'nin bu karar nedeniyle büyük sevinç yaşadığını öne sürdü.

"AfD BİZİ YOK ETMEK İSTİYOR"

Yasa tasarısını savunan Başbakan adayı Friedrich Merz (CDU) SPD, Sol Parti ve Yeşiller'i sert bir dille eleştirerek "Siz, azınlığınızla, Alman Meclisi'nde hangi yasaların oylamaya sunulacağını belirleyemezsiniz. AfD bizi yok etmek istiyor" diyerek, CDU'nun asla AfD ile işbirliği yapmayacağını vurguladı.

'CDU GÜVENİLMEZ PARTİ'

AfD adına konuşan Bernd Baumann, CDU için "Bu parti tamamen güvenilmez" dedi. Baumann bunun nedeni olarak da CDU'lu Schleswig Holstein Eyalet Başbakanı Daniel Günther ve Berlin Başbakanı Kai Wegner'in, sığınmacılarla ilgili yasaya karşı durmalarını gösterdi.

CDU'YU CDU ENGELLEDİ

Karşılıklı suçlamalarla devam eden konuşmaların ardından Birlik Partileri'nin tasarısı oylandı. 693 milletvekili oylamaya katıldı. 338 milletvekili 'Evet' oyu kullanırken 350 milletvekili 'Göç Akışını Sınırlandırma Yasası' için 'Hayır' oyu kullandı. 5 milletvekili çekimser kalmayı tercih etti. CDU oylamada 10 fire verdi. Merz, kendisinin izlediği çizgiye karşı oy kullanan parti arkadaşlarına karşı bir husumet beslemediğini vurguladı: "On kişi bu yolu benimle yürüyemeyeceklerini söyledi. Eğer on kişi buna katılmıyorsa, bu da kabul edilebilir bir durumdur. Birisi bana 'Bunu yapamam' derse, buna saygı duyarım" dedi.